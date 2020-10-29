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Кудрявцева приняла от Харламова эстафету "разведи афериста"

Ведущая опубликовала в своём Instagram видео, на котором она троллит телефонного мошенника.

Лера притворилась несмышленой овечкой и стала делать вид, что следует инструкциям бдительного "сотрудника банка".

В процессе "спасения" своих сбережений Кудрявцева спокойно выясняет, что ей надо сделать.

Это видео она посвятила Харламову, который недавно тоже издевался над аферистом, представляющимся работником банка.

"Привет шлю", — написала Лера и кинула ссылку на профиль Гарика Харламова.

"По-моему этот тот же чувак, Лер", — ответил юморист Кулрявцевой и прикрепил кучу смеющихся смайлов.

В отличие от Харламова Кудрявцева не стала долго разводить разговоры, задав ушлому парню нецензурный вопрос.

Мошенник не особо обиделся и остроумно парировал на выпад Леры.

Расстались они вполне дружески, вместе посмеявшись над ситуацией.

"Ну давай пока, родной", — сказала Лера на прощание незадачливому "разводиле"

Интернет-пользователи отметили, что звёзды шоу-бизнеса занимаются полезным делом. Их видео могут стать лучшей профилактикой мошенничества, чем все тщетные увещевания сотрудников полиции, призывающих не вестись на обман.

 

 

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