Ведущая опубликовала в своём Instagram видео, на котором она троллит телефонного мошенника.
Лера притворилась несмышленой овечкой и стала делать вид, что следует инструкциям бдительного "сотрудника банка".
В процессе "спасения" своих сбережений Кудрявцева спокойно выясняет, что ей надо сделать.
Это видео она посвятила Харламову, который недавно тоже издевался над аферистом, представляющимся работником банка.
"Привет шлю", — написала Лера и кинула ссылку на профиль Гарика Харламова.
"По-моему этот тот же чувак, Лер", — ответил юморист Кулрявцевой и прикрепил кучу смеющихся смайлов.
В отличие от Харламова Кудрявцева не стала долго разводить разговоры, задав ушлому парню нецензурный вопрос.
Мошенник не особо обиделся и остроумно парировал на выпад Леры.
Расстались они вполне дружески, вместе посмеявшись над ситуацией.
"Ну давай пока, родной", — сказала Лера на прощание незадачливому "разводиле"
Интернет-пользователи отметили, что звёзды шоу-бизнеса занимаются полезным делом. Их видео могут стать лучшей профилактикой мошенничества, чем все тщетные увещевания сотрудников полиции, призывающих не вестись на обман.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.