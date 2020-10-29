В Сети обсуждают неудачную пластику Веры Алентовой

Актриса, решившая обмануть старость, добилась только того, что её перестали узнавать люди.

Пластика лица актрисы, сыгравшей в оскароносном фильме "Москва слезам не верит", исказила её черты до неузнаваемости.

Интернет-пользователи заявили, что предпочли бы видеть стареющую актрису, чем это чудо пластической хирургии.

Желание изгнать с лица морщины и другие возрастные изменения с помощью пластики привели к тому, что Вера Алентова предстала перед публикой в пугающем виде.

Впервые общественность обратила внимание на яростную борьбу 78-летней актрисы с возрастом, когда она посетила с супругом Владимиром Меньшовым мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в честь актёра Алексея Баталова.

Новую волну обсуждений вызывал снимок Алентовой, который опубликовала в Instagram её коллега по творческому цеху актриса Дарья Повереннова. В своём посте Поверенкова восхищается Алентовой, однако её энтузиазм подписчики не разделили".

"Ей под кожу словно ведро желе залили", — написали фолловеры. "Зачем? Старость надо встречать мужественно", — расстроились поклонники актрисы.

Попытки молодиться, по мнению интернет-пользователей, не вяжутся с образом той женщины, которую Алентова создала на экране.