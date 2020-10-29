Блогер белорусского происхождения Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, обратился к подписчикам с жалобной речью.
Бурим объяснил, что блокировка его интернет-площадок в связи со скандальным инцидентом, лишила его заработка.
Блогер посетовал на то, что теперь ему придётся существовать на мизерный заработок размером 15-30 тысяч рублей.
Mellstroy вынужден был воспользоваться YouTube-каналом своего брата, чтобы связаться со своей аудиторией.
Желание "хайпануть", похоже, пошло у парня не по плану. Канал, который приносил блогеру солидный доход, "заморозили".
Хейтеры заявили, что надеются, что это будет не единственным наказанием зарвавшегося YouTube-блогера.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что против Mellstroy возбуждено уголовное дело по факту избиения.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.