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Блогер белорусского происхождения Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, обратился к подписчикам с жалобной речью.

Бурим объяснил, что блокировка его интернет-площадок в связи со скандальным инцидентом, лишила его заработка.

Блогер посетовал на то, что теперь ему придётся существовать на мизерный заработок размером 15-30 тысяч рублей.

Mellstroy вынужден был воспользоваться YouTube-каналом своего брата, чтобы связаться со своей аудиторией.

Желание "хайпануть", похоже, пошло у парня не по плану. Канал, который приносил блогеру солидный доход, "заморозили".

Хейтеры заявили, что надеются, что это будет не единственным наказанием зарвавшегося YouTube-блогера.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что против Mellstroy возбуждено уголовное дело по факту избиения.

 

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