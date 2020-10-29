Вот зараза! Собчак обвинили в том, что она разносит по Москве COVID-19

Собчак, которая однажды упрекнула Льва Лещенко в том, что он заразил всех коронавирусом на вечеринке у Игоря Крутого, сама стала источником распространения COVID-19.

Журналистка сама недавно заявила в программе "Док-ток", что уже давно болеет коронавирусом. Собчак объяснила тогда, что вынуждена вести передачу удалённо, так как соблюдает режим самоизоляции.

В заявлениях и действиях ведущей интернет-пользователи нашли нестыковки.

Фолловеры вспомнили, что 20 октября Ксения Собчак посетила премьеру спектакля "Бесы", режиссером которого является её супруг Константин Богомолов.

"Получается, что она, зная, что болеет коронавирусом, расхаживала по массовым мероприятиям? Вот зараза!", — пишут в Сети. "Она это специально делает? Из-за "человеколюбия" вероятно?" — недоумевают в Сети.

Такого Ксении Анатольевне простить не смогли. Хейтеры яростно набросились на Собчак с обвинениями.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Собчак чуть не довела Льва Лещенко до самоубийства своими обвинениями.