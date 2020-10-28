Примадонна сделала бедным родственникам шикарный подарок

Недавно Алла Борисовна стала бабушкой. Внучку ей подарил сын её единственного брата по имени Владислав.

Королева российской эстрады в честь рождения девочки подарила племяннику квартиру.

Пугачёва является опекуном старшего сына Владислава Жени. Мальчик давно воспитывается в семье Примадонны.

Ребёнок ни в чём не нуждается и считает своими родителями водителя певицы и его супругу.

Племянник Пугачёвой не принимал участие в воспитании ребенка из-за проблем с наркотиками.

Алла Борисовна необыкновенно щедра к родственникам. Она позаботилась о будущем своего внучатого племянника, оформив на мальчика элитные апартаменты в новом доме.