Милла Йовович почувствовала тягу к сельскому хозяйству

Звезда Голливуда переводит свои посты в Instagram на русский язык.

Русские корни актрисы так сильны, что она выращивает дома рассаду помидоров. Голливудская дива, по словам её русскоязычных подписчиков, очень близка им. Интерьеры её дома, антураж, в котором живёт и воспитывает своих детей актриса, напоминает квартиру среднестатистической русской семьи.

Недавнее увлечение Миллы сельским хозяйством еще больше сблизило актрису с её русскими поклонниками.

Instagram актрисы во многом рассчитан на подписчиков из России. Звезда Голливуда периодически переводит свои посты на русский язык.