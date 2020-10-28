Звезда Голливуда переводит свои посты в Instagram на русский язык.
Русские корни актрисы так сильны, что она выращивает дома рассаду помидоров. Голливудская дива, по словам её русскоязычных подписчиков, очень близка им. Интерьеры её дома, антураж, в котором живёт и воспитывает своих детей актриса, напоминает квартиру среднестатистической русской семьи.
Недавнее увлечение Миллы сельским хозяйством еще больше сблизило актрису с её русскими поклонниками.
Instagram актрисы во многом рассчитан на подписчиков из России. Звезда Голливуда периодически переводит свои посты на русский язык.
"Я сажала травы и великолепные сорта томатов. Они только-только проросли. Сегодня я пересаживала некоторые из саженцев в большие горшки, чтобы они окрепли перед посадкой на улице", — написала актриса в микроблоге, чем привела в восторг фанатов из страны своих предков.
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