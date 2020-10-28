В YouTube-шоу "Дайте сказать!" Панин рассказал о своих перспективах.
Разгульная жизнь, которую ведёт скандально известный актёр, не позволила ему скопить деньги на "чёрный день". Когда-то Панин получал солидные гонорары, которые, по его словам, тут же пропивал с друзьями в длительных безудержных попойках.
В своём Instagram-аккаунте Панин всё чаще публикует прогулки по Италии. Оскандалившийся актёр нередко гуляет с пёсиком. Одну из последних фотографий, опубликованных в микроблоге актёра, Панин подписал довольно провокативно.
"Завтрак с любимой девушкой", — написал артист под фото, на которой он с собачкой сидит за столиком в кафе.
Актёр, поступки которого не оценили на родине, эмигрировал в Европу. Панин, однако, признался, что надолго его сбережений не хватит.
"Денег мне хватит, если скромненько, на год — полтора. Придется пойти работать грузчиком или на стройку. Я пойду. Алексей Панин как актёр закончился. Я хочу есть уличную еду и просыпаться на улице в Риме. Я хочу есть сосиски в центре Праги. Мне не нужны деньги ради денег", — объяснил Панин свою жизненную позицию.
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