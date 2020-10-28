Алексей Панин: "Панин как актёр закончился"

В YouTube-шоу "Дайте сказать!" Панин рассказал о своих перспективах.

Разгульная жизнь, которую ведёт скандально известный актёр, не позволила ему скопить деньги на "чёрный день". Когда-то Панин получал солидные гонорары, которые, по его словам, тут же пропивал с друзьями в длительных безудержных попойках.

В своём Instagram-аккаунте Панин всё чаще публикует прогулки по Италии. Оскандалившийся актёр нередко гуляет с пёсиком. Одну из последних фотографий, опубликованных в микроблоге актёра, Панин подписал довольно провокативно.

"Завтрак с любимой девушкой", — написал артист под фото, на которой он с собачкой сидит за столиком в кафе.

Актёр, поступки которого не оценили на родине, эмигрировал в Европу. Панин, однако, признался, что надолго его сбережений не хватит.