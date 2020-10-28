Валерия прокомментировала весть о рождении внука или внучки

Валерия с мужем Иосифом Пригожиным готовятся стать бабушкой и дедушкой

Певица впервые официально дала комментарии по поводу скорого прибавления в их семействе.

Интернет-пользователи еще во время свадьбы сына Валерии с его избранницей догадались об интересном положении невесты.

Сомнения расселись, когда молодожёны сфотографировались вместе. На снимке легко было различить округлившийся животик невестки Валерии Лианы Волковой.

Певица объяснила, что узнала о беременности Лианы не сразу. Радостную весть сообщил ей 21-летний сын Арсений Шульгин.

Иосиф Пригожин считает, что его пасынок давно уже живёт самостоятельно, сам зарабатывает на жизнь, поэтому продюсер уверен, что Арсений готов стать отцом. Иосиф объяснил, что он бы возмутиться, если бы парень сидел на их шее. Сознательное решение молодого человека, который готов брать ответственность за жену и ребёнка, не вызывает у него беспокойства.

Валерия ведёт себя как мудрая свекровь. Она уверила, что не лезет в молодую семью, позволяя супругам "насладиться моментом".

Валерия и Иосиф рассказали, что хотят, чтобы внук или внучка называли их Лера и Йося, а не дед и бабушка.