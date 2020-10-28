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Солистка группы "Little Big" призналась, что раньше была "толстой"

Софья Таюрская рассказала, как избавилась от зависимости от еды.

Солистка группы "Little Big" призналась, что раньше была "толстой"

Обольстительная участница эпатажной группы призналась, что очень долго боролась с лишним весом. Как и многие жертвы всевозможных диет, она то скидывала, то молниеносно набирала вес. Итогом голодовок стало расстройство приёма пищи (РПП).

"С того момента начались адские качели +5, -3, +7, -2. В итоге я заработала РПП и промучилась три года. После всех голодовок и зажоров я наконец-то остановилась и начала правильно питаться, год провела в спортзале", — рассказала Софья Таюрская.

29-летняя вокалистка выставила две фотографии из разряда "до" и "после". На фотографии 2016 года перед нами довольно крупная брюнетка, тогда как со снимка 2020 года на нас смотрит стройная "фитоняшка".

По словам исполнительницы, сейчас она уже способна контролировать себя в плане питания. Вес девушки перестал колебаться. Спортом певица уже не занимается, однако остаётся в форме.

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