Солистка группы "Little Big" призналась, что раньше была "толстой"

Софья Таюрская рассказала, как избавилась от зависимости от еды.

Обольстительная участница эпатажной группы призналась, что очень долго боролась с лишним весом. Как и многие жертвы всевозможных диет, она то скидывала, то молниеносно набирала вес. Итогом голодовок стало расстройство приёма пищи (РПП).

"С того момента начались адские качели +5, -3, +7, -2. В итоге я заработала РПП и промучилась три года. После всех голодовок и зажоров я наконец-то остановилась и начала правильно питаться, год провела в спортзале", — рассказала Софья Таюрская.

29-летняя вокалистка выставила две фотографии из разряда "до" и "после". На фотографии 2016 года перед нами довольно крупная брюнетка, тогда как со снимка 2020 года на нас смотрит стройная "фитоняшка".

По словам исполнительницы, сейчас она уже способна контролировать себя в плане питания. Вес девушки перестал колебаться. Спортом певица уже не занимается, однако остаётся в форме.