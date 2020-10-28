Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Низкая мышечная масса повышает риски при раке толстой кишки
Москва возглавила рейтинг бездетных городов России
Юрий Гемпель: "Крымская платформа - сборище политиканов и пустословов"
Тедеско отказался обсуждать новый контракт со "Спартаком" до зимы
Банковские мошенники станут активнее при новой самоизоляции
Морщинистый горох снижает риск развития диабета второго типа
На Алтае 16-летнюю школьницу поймали на закладке наркотиков
МИД РФ - о выборах в США: мы не делаем ставок
Росстат зафиксировал небывалое подорожание сахара

Фигурист прокомментировал слух о его романе с Бузовой

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв настолько убедительно изображают на льду любовь и страсть, что спровоцировали слухи о своём романе.

Фигурист прокомментировал слух о его романе с Бузовой

Удачный творческий тандем, по мнению поклонников Бузовой, вполне может перерасти в любовные отношения. По крайней мере, фанатам "королевы "Инстаграма" очень хотелось бы в это верить.

Одной из самых ярких пар шоу "Ледниковый период" удалось убедительно рассказать о чувствах между мужчиной и женщиной на языке фигурного катания.

Слухи о том, что любовь у олимпийского чемпиона и телеведущей развивается не только на льду, но и в жизни, заставила Соловьёва отреагировать на домыслы скучающей публики.

По словам Дмитрия, их с Ольгой Бузовой объединяют исключительно творческие задачи. Фигурист объяснил, что они разыгрывают перед зрителями спектакль, в котором рассказывают некую историю отношений.

"Мы нащупали необходимую нить, нам легко и просто", — рассказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Последние материалы
В Нижнем Тагиле медведь разрыл две могилы на местном кладбище
Низкая мышечная масса повышает риски при раке толстой кишки
Александр Гудков "похоронил" КВН
Москва возглавила рейтинг бездетных городов России
Юрий Гемпель: "Крымская платформа - сборище политиканов и пустословов"
Тедеско отказался обсуждать новый контракт со "Спартаком" до зимы
Банковские мошенники станут активнее при новой самоизоляции
Морщинистый горох снижает риск развития диабета второго типа
На Алтае 16-летнюю школьницу поймали на закладке наркотиков
МИД РФ - о выборах в США: мы не делаем ставок
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги

Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.

Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Мир. Новости мира
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Общество
Эпидемиолог рассказал о людях, которые не заболевают коронавирусом
Наталия Красовская "Бей или беги" — реакция в условиях коронакризиса Наталия Красовская Василий Амирджанов Зюганов требует агитпропа и воюет с тарусобандеровцами Василий Амирджанов Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова
Комментарии
Сейчас просто невозможно примирить Армению и Азербайджан
Белорусские прот﻿есты — прелюдия к будущим событиям в России
Политолог Бондаренко: цельной Украины больше нет
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Иммунитет: мифы и правда
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Шнуров рассказал, как россияне воспринимают больницы
Правила ухода за пористыми волосами
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Вместо "звезд": "Единая Россия" сделает ставку на добрых людей
Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников