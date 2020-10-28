Фигурист прокомментировал слух о его романе с Бузовой

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв настолько убедительно изображают на льду любовь и страсть, что спровоцировали слухи о своём романе.

Удачный творческий тандем, по мнению поклонников Бузовой, вполне может перерасти в любовные отношения. По крайней мере, фанатам "королевы "Инстаграма" очень хотелось бы в это верить.

Одной из самых ярких пар шоу "Ледниковый период" удалось убедительно рассказать о чувствах между мужчиной и женщиной на языке фигурного катания.

Слухи о том, что любовь у олимпийского чемпиона и телеведущей развивается не только на льду, но и в жизни, заставила Соловьёва отреагировать на домыслы скучающей публики.

По словам Дмитрия, их с Ольгой Бузовой объединяют исключительно творческие задачи. Фигурист объяснил, что они разыгрывают перед зрителями спектакль, в котором рассказывают некую историю отношений.