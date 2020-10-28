Ефремов "накрыл поляну" сокамерникам

Ожидая отправки в колонию, артист устроил сокамерникам "праздник живота".

Михаил Ефремов не поскупился и заказал работником пищевого предприятия, которые готовят еду заключённым, гуся с яблоками.

Стоимость заказа оценили в шесть тысяч рублей.

Такой солидный заказ сотрудники общепита колонии принимают впервые. Сотрудники пенитенциарной системы вспоминают, что лишь однажды им поступал равноценный заказ. Тогда их попросили приготовить осетров.

Повара постарались выполнить заказ качественно, так как знали, что гусем собирается потчевать своих соседей по камере Ефремов.