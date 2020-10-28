Светская львица Елена Кондулайнен из-за серьёзных проблем со здоровьем вынуждена полностью отказаться от прежнего образа жизни.
62-летняя актриса проходит реабилитацию после инсульта, который поразил королеву светских мероприятий летом этого года.
Хейтеры увидели в несчастье, постигшем женщину, наглядный пример того, как тщетна мирская слава. С некоторым удовлетворением интернет-пользователи обсудили закат одной из самых влиятельных персон светской тусовки.
Впрочем, нашлись и те, кто посочувствовал блистательной в прошлом женщине.
Знакомые Елены рассказывают, что вокруг актрисы больше не собираются те, кто любил греться в лучах её славы. Рядом с актрисой находится только её сын. Ухаживают за актрисой, которая заново учится двигаться и говорить, медицинские работники.
На упрёк в адрес бывших друзей Кондулайнен отреагировал только Никас Сафронов.
Художник рассказал, что пытался навестить Елену в Боткинской больнице, однако его туда не пропустили из-за пандемии.
"Она пока плохо себя чувствует, держится на удалении от всех, — объяснил Никас.
Живописец выразил уверенность, что актриса восстановится. В качестве обнадеживающего примера Сафронов вспомнил историю с инсультом Диброва, который сумел вернуться к привычному образу жизни.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.