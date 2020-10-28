Баста ответил на обвинения по поводу "блатной" участницы шоу "Голос"

Рэпер прокомментировал возмущения зрителей, заподозривших участницу шоу "Голос" в том, что её успех на слепом прослушивании объясняется "блатом".

Поклонники шоу "Голос" не дают расслабиться членам судейской коллегии, отыскивающих лучших вокалистов. Передача стала поистине народной, поэтому малейшие подозрения в том, что игра ведётся нечестно, вызывают бурю общественного возмущения.

Резонансный скандал с дочкой певицы Алсу должен был многому научить организаторов шоу. Однако бдительным зрителям шоу снова мерещатся "подковёрные игры".

На этот раз любители передачи заподозрили, что участница "Голоса", которая с таким триумфом прошла слепое прослушивание, попала в шоу по протекции. Как выяснилось, она является дочкой ведущего Первого канала Романа Будникова.

Выступление Александры Будниковой было более чем успешным. К девушке повернулись все члены жюри. Судьи даже боролись за право взять исполнительницу под своё крыло. Вокалистка, покорившая бывалых артистов своим голосом, досталась в итоге Басте.

Именно он был вынужден комментировать ситуацию. Василий Вакуленко упрекнул зрителей в том, что они считают, что у отпрысков знаменитостей не может быть талантов. Рэпер уверил поклонников передачи в том, что он высоко оценил выступление Александры, так как она исполнила песню "талантливо, качественно и профессионально".

"То, что я услышал, меня тронуло. Я буду работать с Сашей, как с человеком, чей голос развернул меня вслепую, как и остальные голоса участников моей команды", — объяснил Баста.

Он привёл в пример другой случай, когда не повернулся в Варваре Визбор, дочери знаменитого барда. Тогда его упрекнули в том, что он не смог оценить "талант, наследственность, голос".