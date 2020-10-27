Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Минстрой России хочет вернуть мигрантов на стройки
Более десяти актёров театра имени Ленсовета заразились COVID-19
В Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака
Терапевт: "Переизбыток витаминов может быть опаснее их нехватки"
Роман Головченко рассказал об обстановке на предприятиях Белоруссии
Испанские медики впервые за 25 лет устроили массовую забастовку
Сергей Лавров самоизолировался из-за контакта с заражённым
Госдума приняла в первом чтении поправки об экономических санкциях РФ
Врач рассказал, почему некоторые люди не болеют коронавирусом

Виторган рассказал, как угрожал Цыпкину из-за Собчак

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган рассказал, как ревновал свою экс-жену к писателю Александру Цыпкину.

Виторган рассказал, как угрожал Цыпкину из-за Собчак

"Ужинали с Наташей Ионовой, и она вдруг говорит: "А здорово мы вчера с тобой у Цыпкина зажгли". Я такой: "Что?"… Мы едем домой, я страшно зол. Звоню приятелю, говорю: "Есть какой-то писатель Александр Цыпкин. Найди мне, пожалуйста, его телефон. Говорю в страшной злобе — на Ксению, конечно, а не на Цыпкина. Планка упала, все кипит.

Мне присылают телефон, набираю и говорю: "Александр, здравствуйте. Это вас беспокоит Максим Виторган, я муж Ксении Собчак". Он говорит: "Да, здравствуйте"… Я очень разозлился на Ксению, а Саше досталось не за что. В общем, я говорю ему: "Если вы еще раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу". Возникла пауза. Потом он сказал: "Хорошо, но вам придется встать в очередь", — рассказал актёр.

Позже оказалось, что никаких поводов для ревности у Виторгана не было, а через время он даже сдружился с Цыпкиным.

Последние материалы
Антон Серго: "Эра 3D-принтеров неизбежна"
Плоды Американской весны по осени майданят
Минстрой России хочет вернуть мигрантов на стройки
Более десяти актёров театра имени Ленсовета заразились COVID-19
В Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака
Терапевт: "Переизбыток витаминов может быть опаснее их нехватки"
Роман Головченко рассказал об обстановке на предприятиях Белоруссии
Виторган рассказал, как угрожал Цыпкину из-за Собчак
Испанские медики впервые за 25 лет устроили массовую забастовку
Сергей Лавров самоизолировался из-за контакта с заражённым
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров
Комментарии
Правила ухода за пористыми волосами
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Вместо "звезд": "Единая Россия" сделает ставку на добрых людей
Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Карабахский тупик — пат или мат?
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Прогноз неутешителен: перечислены главные угрозы миру в 2021 году
Карабахский тупик — пат или мат?
Не опускающий рук Ефремов будет дальше бороться за смягчение приговора
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников