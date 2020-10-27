Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган рассказал, как ревновал свою экс-жену к писателю Александру Цыпкину.

"Ужинали с Наташей Ионовой, и она вдруг говорит: "А здорово мы вчера с тобой у Цыпкина зажгли". Я такой: "Что?"… Мы едем домой, я страшно зол. Звоню приятелю, говорю: "Есть какой-то писатель Александр Цыпкин. Найди мне, пожалуйста, его телефон. Говорю в страшной злобе — на Ксению, конечно, а не на Цыпкина. Планка упала, все кипит.

Мне присылают телефон, набираю и говорю: "Александр, здравствуйте. Это вас беспокоит Максим Виторган, я муж Ксении Собчак". Он говорит: "Да, здравствуйте"… Я очень разозлился на Ксению, а Саше досталось не за что. В общем, я говорю ему: "Если вы еще раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу". Возникла пауза. Потом он сказал: "Хорошо, но вам придется встать в очередь", — рассказал актёр.