Большинство жителей России воспринимают больницы как "некий перевалочный пункт по дороге на кладбище".

Такое мнение высказал музыкант Сергей Шнуров.

"В нашем обществе, к сожалению, больница воспринимается как некий образ промежуточного пункта по дороге на кладбище. А в той же самой Германии — промежуточный пункт по дороге на работу. И это две большие разницы", — пояснил артист.