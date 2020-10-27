Шнурову лень баллотироваться в Госдуму в 2021 году

Сергей Шнуров ранее заявлял, что намерен избираться в Госдуму в 2021 году. Музыкант даже вступил в Партию роста.

Однако артист изменил своё мнение и не будет баллотироваться в парламент в следующем году, поскольку он не "видит возможности".