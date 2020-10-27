Сергей Шнуров ранее заявлял, что намерен избираться в Госдуму в 2021 году. Музыкант даже вступил в Партию роста.
Однако артист изменил своё мнение и не будет баллотироваться в парламент в следующем году, поскольку он не "видит возможности".
"Думаю, что нет. Лень мне. Не хочу. Пока не вижу возможности. В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет", — пояснил Шнуров.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.