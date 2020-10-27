Сергей Глушко после скандала вокруг измены Наташе Королёвой опубликовал в Instagram стихотворение и посвятил его жене.
"Жил один парень-рубаха ,
Жил, пел, плясал, не тужил,
Не смел он обидеть и птаху,
Всем улыбался, дружил.
Думаете, это сказка?
Нет, это было со мной,
Но в разноцветные краски
Кто-то вдруг плюнул слюной,
И все вокруг как поплыло,
Цвет получился дурной,
Будто в лицо мне чернила
Брызнули кто-то волной…", — пишет Тарзан
"Крикнуть хочу — не услышат,
Плакать хочу — не поймут,
Люди, как серые мыши,
Все мое тело грызут…
Я был настолько раздавлен,
Повержен,
Думал, что ангелами
Отвержен.
Где же вы так высоко
летите?
Разве помочь вы мне
не хотите?
Вслушиваюсь в небеса —
Тишина….
"Здесь я", — вдруг тихо сказала
Она…", — закончил стриптизёр.
Примечательно, что недавно Глушко попал в больницу из-за нервного срыва.
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