Алёна Водонаева откажется от использования одного из сервисов такси после ссоры с водителем.

Напомним, ранее телеведущая поскандалила с водителем из-за медицинской маски, и таксист высадил её из машины.

"Отошла в сторонку от дороги и у меня от обиды и шока затряслись руки", — отметила Водонаева.

"Всё пыталась понять, почему среди таксистов так развито ковид-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест?" — интересуется телеведущая.