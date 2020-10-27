Когда у Анастасии Заворотнюк завязались любовные отношения с Сергеем Жигуновым, она состояла в браке с Дмитрием Стрюковым.
Бывшая жена Жигунова Вера Новикова утверждает, что Стрюков даже хотел покончить с собой.
"Он очень болезненно все это переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия. Он говорил о том, что хотел покончить с собой. Но мне кажется, что на такие откровения Дмитрий пошел из-за договоренности с газетой. В какой-то степени ему удалось вывести меня на определенные откровения, ведь когда человек в таком сознается, хочется его поддержать. Я в свою очередь тоже ему говорила, что мне не хочется просыпаться по утрам. Но нельзя же так…" — пояснила Новикова.
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