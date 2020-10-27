Бывший муж Заворотнюк мог покончить с собой из-за измены актрисы

Когда у Анастасии Заворотнюк завязались любовные отношения с Сергеем Жигуновым, она состояла в браке с Дмитрием Стрюковым.

Бывшая жена Жигунова Вера Новикова утверждает, что Стрюков даже хотел покончить с собой.