Анна Хилькевич тайно переболела коронавирусом вместе со всей семьёй. Актриса очень поздно обнаружила симптомы заболевания у себя и заразила множество знакомых.

Артистке повезло, что коронавирус не перешёл в тяжёлую форму.

"На пятый день от первых симптомов (ощущения першения в горле) у меня пропало обоняние, после чего я рванула сдавать анализ. Я чувствовала на вкус что сладко/кисло/горько/солено. И на этом всё", — отметила Хилькевич.