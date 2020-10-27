Михаил Ефремов готовится к рассмотрению кассационных жалоб на решения нижестоящих инстанций. Это последний шанс актёра на смягчение приговора. Об этом РИА "Новости" рассказал его адвокат Пётр Хархорин.

"Накануне мы с ним встречались, в первую очередь говорили о подготовке кассационных жалоб. Михаил Олегович не опускает рук, он в твердом уме, конструктивен, прекрасно всё оценивает и понимает, он высказывает свое мнение однозначно. Он, как и мы, считает, что назначенное ему наказание не соответствует принципам справедливости", — пояснил правозащитник.