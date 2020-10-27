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Собчак всё-таки переболела коронавирусом

Недавно в Сети появились слухи, что Ксения Собчак заболела коронавирусом. Телеведущая очень резко отменила все встречи и отправилась на самоизоляцию.

Однако Собчак всячески опровергла эти сообщения и заявляла, что полностью здорова. В последнем выпуске своего шоу "Док-Ток" телеведущая призналась, что уже переболела коронавирусом. Передачу ей пришлось вести в удалённом режиме через видеосвязь.

Сына Собчак забрал её бывший муж Максим Виторган.

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