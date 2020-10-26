Владислав Манин рассказал о нападении в Москве

Актёр Владислав Манин рассказал, как на него напала группа молодых людей в центре Москвы.

По его словам, он сделал им замечание, поскольку они загородили подъезд к торговому центру, где ожидал такси артист.

"Мы купили игрушки ребенку, вещи. Мы были с коляской. И началась вся эта движуха. Я даже не думал, что он так отреагирует", — отметил Манин.

Артист добавил, что после избиения всё стало "как в тумане".