Отец Ивана Урганта Андрей признался, что был против рождения сына, однако возлюбленная пошла против него и родила ребёнка.

"С мамой Ивана у нас были особенные отношения. Лерочка была старше меня, умнее меня. Она родила ребенка, просто поставив меня в известность. Она сказала тогда: "Андрей, я буду рожать ребенка!" И слава Богу, что Валерия Ивановна, Царствие ей небесное, не спросила у меня разрешения и родила. Получился прекрасный ребенок, согласитесь", — рассказал отец телеведущего.