Актриса Светлана Светличная ранее заявила, что сын и внучка пытались отравить её ртутью, чтобы завладеть московской квартирой.

Артистка обратилась в полицию, но стражи порядка, по словам артистки, бездействуют. Однако Светличная желает счастья родственникам, пытавшимся её отравить.

"Просто хочу сказать, что я очень рада, что пережила эти взаимоотношения. Я желаю им счастья и чтобы они были добрее. Я жила себе, о чём-то мечтала, чего-то желала, и только кот реагировал на мою доброту. Он меня спасал 90 дней", — пояснила актриса.