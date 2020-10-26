В Москве группа молодых людей избила актёра Владислава Манина. Артист попал в больницу с черепно-мозговой травмой.
Инцидент произошёл когда Манин вместе с женой и сыном вышел из торгового центра "Афимолл Сити". Он заказал такси, однако несколько молодых людей подъехали на автомобиле и загородили проезд для такси. Тогда актёр сделал им замечание. Группа молодых людей отреагировала агрессивно и нанесла артисту несколько мощных ударов в голову.
Манин сообщил, что уже подал заявление в полицию.
"Ладно, моя голова крепкая. Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало", — отметил актёр.
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