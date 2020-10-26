Недавно от коронавируса скончался популярный украинский блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук. Примечательно, что ему было всего 34 года. Оказалось, что Дмитрий находился в группе риска из-за заболевания сердечно-сосудистой системы.
Бывшая жена блогера София Стужук ещё не сказала детям о том, что их отец умер.
"Малышам я еще ничего не говорила. Они пока ни разу не спрашивали, честно говоря. Потому боюсь представить, как это будет, но хорошо, что они еще маленькие. Лола еще не в состоянии это понять и осознать. Наверное, с возрастом придет понимание. А Давиду буду объяснять. Мы уже с ним говорили о смерти, чтобы у него было хоть какое-то представление. В моих планах рассказать ему обо всем, когда он спросит. Это очень больно, но обманывать и скрывать я не собираюсь", — призналась Стужук.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.