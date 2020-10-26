Блогер София Стужук ещё не рассказала детям о смерти их отца

Недавно от коронавируса скончался популярный украинский блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук. Примечательно, что ему было всего 34 года. Оказалось, что Дмитрий находился в группе риска из-за заболевания сердечно-сосудистой системы.

Бывшая жена блогера София Стужук ещё не сказала детям о том, что их отец умер.