Всю жизнь Любовь Успенская думала, что её мать умерла при родах, однако правда оказалась намного страшней. Оказывается, мама известной исполнительницы была убита.
Об этом артистка рассказала в интервью певице Валерии.
"Я всю жизнь думала, что мама умерла при родах, — делилась королева шансона. — Сейчас открываю правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она видно уехала искать заработка. Я знаю, что ее нет в живых. Она бы никогда в жизни меня не оставила. Мне сказали: "Она твой ангел-хранитель", — пояснила Успенская.
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