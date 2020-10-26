Любовь Успенская раскрыла тайну о смерти своей матери

Всю жизнь Любовь Успенская думала, что её мать умерла при родах, однако правда оказалась намного страшней. Оказывается, мама известной исполнительницы была убита.

Об этом артистка рассказала в интервью певице Валерии.