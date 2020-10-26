Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Сайт Нацбанка Белоруссии перестал работать
COVID-19 снижает умственные способности людей
Зюганов: власти Тарусы идут по пути фашистов
Депутат Нилов предложил казнить педофилов
В Забайкалье осудят отца, три года избивавшего своих детей
Валуев: "А зачем Хабибу бой с Мейвезером?"
Собянин: Москва побеждает коронавирус
Картофель оказался полезным для людей с диабетом
Кремль: делая Россию врагом, Штаты ошибаются

Любовь Успенская раскрыла тайну о смерти своей матери

Всю жизнь Любовь Успенская думала, что её мать умерла при родах, однако правда оказалась намного страшней. Оказывается, мама известной исполнительницы была убита.

Любовь Успенская раскрыла тайну о смерти своей матери

Об этом артистка рассказала в интервью певице Валерии.

"Я всю жизнь думала, что мама умерла при родах, — делилась королева шансона. — Сейчас открываю правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она видно уехала искать заработка. Я знаю, что ее нет в живых. Она бы никогда в жизни меня не оставила. Мне сказали: "Она твой ангел-хранитель", — пояснила Успенская.

Последние материалы
Сайт Нацбанка Белоруссии перестал работать
COVID-19 снижает умственные способности людей
Зюганов: власти Тарусы идут по пути фашистов
Депутат Нилов предложил казнить педофилов
Дмитрий Фетисов: конфликт в Карабахе продлится не меньше месяца
В Забайкалье осудят отца, три года избивавшего своих детей
Валуев: "А зачем Хабибу бой с Мейвезером?"
Собянин: Москва побеждает коронавирус
Картофель оказался полезным для людей с диабетом
Кремль: делая Россию врагом, Штаты ошибаются
Популярное
Новости Белоруссии
Названа дата возможного свержения Лукашенко

В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.

Названа дата возможного свержения Лукашенко
Макгрегор поддержал Нурмагомедова после боя с Гэтжи
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор поддержал Нурмагомедова после боя с Гэтжи
Единоборства. Новости и обзоры
Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи. Полное видео боя
Новости Украины
Глава ДНР рассказал, кто будет решать судьбу Донбасса
Игорь Буккер Чем можно заменить пьяный Октоберфест? Игорь Буккер Василий Амирджанов Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ Василий Амирджанов Любовь Степушова Эстония настроилась на отпор гомототалитаризму Любовь Степушова
Комментарии
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Агрессивный ребенок: советы психолога по борьбе с детской агрессией
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Леонид Зюганов: жесткая изоляция может "убить" экономику
Не до того: почему отложен закон о наказании чиновников за оскорбление граждан
Как социальные лифты развалили СССР
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Саша Барон Коэн поблагодарил Трампа за бесплатную рекламу "Бората"
"Замыливать" конституционный процесс — ошибка Лукашенко
Карабах — первая вой﻿на активного использования беспилотников
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников