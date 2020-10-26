Наталья Подольская выписалась из роддома

Наталья Подольская сообщила, что покидает роддом после родов сына. Певица написала в социальных сетях, что является счастливой матерью двоих детей.

"Гордо звучит: Я — мама двух сыновей. Нас таких миллионы. Сегодня мы с Ваней едем домой", — пояснила Подольская.

Ранее Подольская скрывала беременность, однако затем опубликовала в Instagram фотографию новорождённого сына.