Наталья Подольская сообщила, что покидает роддом после родов сына. Певица написала в социальных сетях, что является счастливой матерью двоих детей.
"Гордо звучит: Я — мама двух сыновей. Нас таких миллионы. Сегодня мы с Ваней едем домой", — пояснила Подольская.
Ранее Подольская скрывала беременность, однако затем опубликовала в Instagram фотографию новорождённого сына.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.