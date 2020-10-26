Якубович высказался по поводу замены ведущего "Поля чудес"

Леонид Якубович уже 30 лет является бессменным ведущим шоу "Поле чудес", однако сам телеведущий допускает, что в скором времени его заменят.

"Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет", — ответил он на вопрос журналистов, могут ли его заменить.

По словам Якубовича, шоу "Поле чудес" продолжит существовать и без него, а его будущее будет полностью зависеть от зрителей.