Леонид Якубович уже 30 лет является бессменным ведущим шоу "Поле чудес", однако сам телеведущий допускает, что в скором времени его заменят.
"Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет", — ответил он на вопрос журналистов, могут ли его заменить.
По словам Якубовича, шоу "Поле чудес" продолжит существовать и без него, а его будущее будет полностью зависеть от зрителей.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.