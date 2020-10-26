Актёр Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров" Фёдора Бондарчука, сейчас находится в психиатрической клинике.
После выхода фильма в прокат на артиста обрушилась слава, к которой он не был готов. Вскоре медики диагностировали у него шизофрению. Актёр до сих пор не может побороть недуг.
Об этом рассказал его брат Максим Степанов в эфире телеканала НТВ.
"Василию медики диагностировали шизофрению. Это началось у него почти сразу после съемок "Обитаемого острова", он попал в клинику. Мы боремся с этим", — утверждает Максим.
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