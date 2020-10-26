У актёра развилась шизофрения после съёмок у Бондарчука

Актёр Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров" Фёдора Бондарчука, сейчас находится в психиатрической клинике.

После выхода фильма в прокат на артиста обрушилась слава, к которой он не был готов. Вскоре медики диагностировали у него шизофрению. Актёр до сих пор не может побороть недуг.

Об этом рассказал его брат Максим Степанов в эфире телеканала НТВ.