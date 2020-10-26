Светличная обвинила внучку и сына в попытке отравить её

Актриса Светлана Светличная обвинила своего сына и внучку в покушении на свою жизнь. По её словам, недавно внучка приходила к ней с какими-то незнакомыми людьми.

Через время артистка нашла в квартире шарики с ртутью и поняла причину резкого ухудшения состояния.