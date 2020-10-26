Актриса Светлана Светличная обвинила своего сына и внучку в покушении на свою жизнь. По её словам, недавно внучка приходила к ней с какими-то незнакомыми людьми.
Через время артистка нашла в квартире шарики с ртутью и поняла причину резкого ухудшения состояния.
"Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно. У меня были моменты, когда я не понимала — что ж я себя так плохо чувствую. И даже было рвотное состояние", — утверждает Светличная.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.