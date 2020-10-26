Нурмагомедов опередил Бузову по количеству подписчиков в Instagram

Неделю назад Ольга Бузова похвасталась, что попала в книгу рекордов России за самое большое количество подписчиков в Instagram.

Однако боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опередил певицу по этому критерию. Сейчас у спортсмена 24,4 миллиона подписчиков, в то время как у Бузовой - 22,1 миллиона.

За последние несколько дней на страницу Нурмагомедова подписались тысячи пользователей из-за его 29-й победы в Абсолютном бойцовском турнире (UFC). Также боец заявил о планах завершить карьеру.