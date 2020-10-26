Причиной инсульта у Елены Кондулайнен мог стать стресс

Несколько месяцев назад Елена Кондулайнен перенесла инсульт. Сейчас артистка уже находится дома и восстанавливается.

Ранее было известно, что Кондулайнен стало плохо во время выпускного вечера. Однако актриса Любовь Руденко утверждает, что Кондулайнен за несколько дней до трагедии находилась в "буйном настроении". По её мнению, инсульт мог быть вызван сильным стрессом.

Напомним, Елена Кондулайнен не даёт никаких комментариев и не общается с журналистами.