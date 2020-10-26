Несколько месяцев назад Елена Кондулайнен перенесла инсульт. Сейчас артистка уже находится дома и восстанавливается.
Ранее было известно, что Кондулайнен стало плохо во время выпускного вечера. Однако актриса Любовь Руденко утверждает, что Кондулайнен за несколько дней до трагедии находилась в "буйном настроении". По её мнению, инсульт мог быть вызван сильным стрессом.
Напомним, Елена Кондулайнен не даёт никаких комментариев и не общается с журналистами.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.