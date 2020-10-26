Похудевшая Анфиса Чехова рассказала, почему отказалась от сахара

Всю свою жизнь Анфиса Чехова страдала от лишнего веса, однако три года назад ей удалось избавиться от этой проблемы.

Телеведущая призналась, что привела себя в форму, отказавшись от сахара.