Всю свою жизнь Анфиса Чехова страдала от лишнего веса, однако три года назад ей удалось избавиться от этой проблемы.
Телеведущая призналась, что привела себя в форму, отказавшись от сахара.
"Я по утрам пью кофе, чай, ем сырники. Правда, один нюанс: в сырниках нет сахара. В джеме нет сахара. В кленовом сиропе нет сахара. В агаве нет сахара. В кофе нет сахара, зато есть кокосовое молоко. Поэтому, в принципе, можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно просто отказать себе в том, что вас убивает. Делает вас старыми, беспомощными и вялыми", — написала Чехова в Instagram.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.