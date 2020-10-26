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Похудевшая Анфиса Чехова рассказала, почему отказалась от сахара

Всю свою жизнь Анфиса Чехова страдала от лишнего веса, однако три года назад ей удалось избавиться от этой проблемы.

Телеведущая призналась, что привела себя в форму, отказавшись от сахара.

"Я по утрам пью кофе, чай, ем сырники. Правда, один нюанс: в сырниках нет сахара. В джеме нет сахара. В кленовом сиропе нет сахара. В агаве нет сахара. В кофе нет сахара, зато есть кокосовое молоко. Поэтому, в принципе, можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно просто отказать себе в том, что вас убивает. Делает вас старыми, беспомощными и вялыми", — написала Чехова в Instagram.

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