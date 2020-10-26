Предусмотрительная Татьяна Овсиенко составила завещание

Татьяна Овсиенко сообщила, что ещё несколько лет назад обеспокоилась сохранностью своего имущества и составила завещание.

"Приняла решение и написала завещание давным-давно. Это нормальные вещи — мало ли, всё в жизни бывает, сегодня живём, а завтра — как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. И Игорешечка с внуком", — пояснила артистка.

Примечательно, что своего возлюбленного Александра Меркулова она не внесла в завещание.