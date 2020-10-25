Юморист Михаил Галустян не планирует широко отмечать своё 40-летие. Об этом рассказал его агент Алексей Новацкий изданию Nation News.
"Он весь в работе, у него сегодня съемки проходят. Вряд ли у него что-то будет, если что-то и будет, то в кругу семьи дома с женой и детьми, он ничего не планировал отмечать, потому что он весь в работе", — пояснил представитель Галустяна.
Напомним, 25 октября Михаилу Галустяну исполняется 40 лет.
"После 40 лет происходит очень неплохая жизнь, всем, кто еще не дожил до этого возраста, могу сказать, да не бойтесь вы, тут абсолютно нормально", — написал сегодня юморист в социальных сетях.
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