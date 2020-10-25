Михаил Галустян скромно отметит свой 40-летний юбилей

Юморист Михаил Галустян не планирует широко отмечать своё 40-летие. Об этом рассказал его агент Алексей Новацкий изданию Nation News.

"Он весь в работе, у него сегодня съемки проходят. Вряд ли у него что-то будет, если что-то и будет, то в кругу семьи дома с женой и детьми, он ничего не планировал отмечать, потому что он весь в работе", — пояснил представитель Галустяна.

Напомним, 25 октября Михаилу Галустяну исполняется 40 лет.