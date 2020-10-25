Тимати может лишиться своего псевдонима после ухода из Black Star

Известный рэпер Тимати в ближайшем будущем может остаться без псевдонима, поскольку он до 2028 года принадлежит Black Star.

Напомним, недавно исполнитель объявил о своём уходе из лейбла. Сейчас артист выплачивает своим бывшим компаньонам процент от доходов за использование псевдонима.

По слухам, Тимати собирается судиться с лейблом, чтобы отстоять право на свой псевдоним и полностью разорвать все связи с Black Star.