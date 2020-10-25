Наталья Сенчукова рассказала о тайне, которая мучает их с супругом уже много лет.
За спиной одной из самых крепких пар шоу-бизнеса имеется один грех, за который супруги себя не устают корить. Сенчукова рассказала, что начала встречаться с Рыбиным, когда он был женат. Супруга артиста тогда только родила Виктору дочку.
Наталью, у которой завязался роман с солистом группы "Дюна", по её словам, мучила совесть. Она не хотела разрушать брак и оставлять маленькую девочку без отца.
Певица забеременела, когда ей едва исполнилось 20 лет. Терзаемая ролью любовницы Сенчукова сделала аборт в надежде, что сможет порвать связь с женатым мужчиной, однако страсть оказалась сильнее.
Столь страшная жертва оказалась напрасной. Виктор и Наталья воссоединились на многие годы.
"Мы быстро поняли, что это что-то серьезное, а не просто увлечение", — рассказала Сенчукова в программе "Судьба человека".
Наталье предрекали бесплодие, но к счастью, ей удалось родить сына Василия. Сына Наталья восприняла, как прощение за страшный поступок молодости.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.