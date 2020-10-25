Прохор Шаляпин написал, что любит Лену Ленину

Выпускник "Фабрики звёзд" посвятил свой пост в Instagram известной светской львице.

Исполнитель с несколько скандальной репутацией осыпал королеву светской тусовки комплиментами. Поводом для такого обращения стал день рождения селебрити-красотки.

Лена Ленина, которая променяла Москву на солнечную Францию, и Прохор Шаляпин давно дружат. Шаляпин упомянул в своём поздравлении их многолетнюю дружбу.

"Лена, будь счастлива, здорова, успешна во все времена во всех своих проектах! Люблю тебя и очень ценю нашу многолетнюю дружбу!" — написал Прохор в своём аккаунте.

Предыдущий пост Шаляпина вызвал большой интерес интернет-пользователей, так как исполнитель предстал на нём почти обнажённым. Пикантные места Прохор прикрывал лишь белой тканью.