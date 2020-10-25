Фото, о котором идёт речь, не имеет никакой эротической подоплёки, хотя Орейро на снимке действительно голая.
Звезда сериала "Дикий ангел" рассказала, что ей пришлось совмещать материнство и роль кинодивы.
Орейро прошлась по красной дорожке Каннского фестиваля, на котором презентовали фильм с её участием под названием "Подпольное детство".
Все мысли Наталии были, по её словам, посвящены новорождённому малышу по имени Мерлин.
Актриса едва дождалась момента, когда можно будет покинуть фестиваль. Актриса устремилась к своему сыну, которого кормила грудью.
Орейро рассказала, что ловко скинула с себя платье и начала кормить младенца грудью в номере французского отеля.
Именно этот трогательный момент был запечатлён на снимке, который Наталия не побоялась выставить в Instagram.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.