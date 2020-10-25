Наталию Орейро запечатлили голой во французском отеле

Фото, о котором идёт речь, не имеет никакой эротической подоплёки, хотя Орейро на снимке действительно голая.

Звезда сериала "Дикий ангел" рассказала, что ей пришлось совмещать материнство и роль кинодивы.

Орейро прошлась по красной дорожке Каннского фестиваля, на котором презентовали фильм с её участием под названием "Подпольное детство".

Все мысли Наталии были, по её словам, посвящены новорождённому малышу по имени Мерлин.

Актриса едва дождалась момента, когда можно будет покинуть фестиваль. Актриса устремилась к своему сыну, которого кормила грудью.

Орейро рассказала, что ловко скинула с себя платье и начала кормить младенца грудью в номере французского отеля.

Именно этот трогательный момент был запечатлён на снимке, который Наталия не побоялась выставить в Instagram.