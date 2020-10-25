Внучка Софии Ротару "засветила" нового жениха

Модель и вокалистка София Евдокименко нашла нового возлюбленного.

Внучка главной "хуторянки" российской эстрады ранее навела общественность на мысль о том, что скоро знаменитая бабушка отдаст внучку-тёзку за французского бизнесмена Марко Дюменилома.

Красавица София, названная в честь бабушки, однако оказалась не столь предсказуемой.

Девушка, которая живет в США и подрабатывает в модельном бизнесе, уже делает общие видео с другим мужчиной.

Соня пока не открыла подписчикам имени и рода деятельности нового бойфренда.