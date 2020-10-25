Валерия продолжает "оправдываться" по поводу своего отдыха в Дубае

К отдыху Валерии и Пригожина в Дубае повышенное внимание привлёк Шнуров, сочиняя памфлеты в стихах по поводу "бедствующих" звёзд шоу-бизнеса.

Ни один новый пост Валерии с фотографиями из ОАЭ не обходится без комментариев тех, кто в курсе конфликта Пригожина и Шнурова.

Любая тема, какую бы не затронула в своём миниблоге пивица, так или иначе заканчивается упрёком по поводу роскошного отдыха звёздной четы в условиях "коронакризиса".

На этот раз в сторону темы финансового краха шоуменов привёл простой вопрос о том, каким средством по уходу за волосами пользуется Валерия.

Певица не стала делать косметическим фирмам рекламы.

"Ничего особенного. На отдыхе пользуюсь тем, что предлагает отель", — написала Валерия.

Подписчики расценили её слова, как стремление не выставлять напоказ свои материальные возможности.