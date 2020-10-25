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Валерия продолжает "оправдываться" по поводу своего отдыха в Дубае

К отдыху Валерии и Пригожина в Дубае повышенное внимание привлёк Шнуров, сочиняя памфлеты в стихах по поводу "бедствующих" звёзд шоу-бизнеса.

Валерия продолжает "оправдываться" по поводу своего отдыха в Дубае

Ни один новый пост Валерии с фотографиями из ОАЭ не обходится без комментариев тех, кто в курсе конфликта Пригожина и Шнурова.

Любая тема, какую бы не затронула в своём миниблоге пивица, так или иначе заканчивается упрёком по поводу роскошного отдыха звёздной четы в условиях "коронакризиса".

На этот раз в сторону темы финансового краха шоуменов привёл простой вопрос о том, каким средством по уходу за волосами пользуется Валерия.

Певица не стала делать косметическим фирмам рекламы.

"Ничего особенного. На отдыхе пользуюсь тем, что предлагает отель", — написала Валерия.

Подписчики расценили её слова, как стремление не выставлять напоказ свои материальные возможности.

"Что предлагает отель… (Это для Сергея! Мы очень бедные?)"

"Да, конечно, пусть порадуется за нас, что такой отель предлагает очень хорошую косметику…" — написала Валерия, которая не настроена продолжать полемику со Шнуровым в негативном ключе.

 

 

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