Цискаридзе рассказал, как ставит на место зловредных хейтеров

Артист балета столкнулся с неприятной изнанкой социальных сетей.

Николай Цискаридзе, отличающийся консервативными взглядами, долго не хотел осваивать пространство социальных сетей.

Пандемия COVID-19 заставила артиста засветиться в Instagram. Танцору довелось почувствовать, какого это быть публичной личностью, обратная связь с которой предельно упростилась.

Цискаридзе познакомился с теневой стороной интернета, периодически получая нелестные отзывы о своей личности и творчестве. Любители вылить грязь на медийных лиц не обошли стороной и Цискаридзе.

Николай Максимович научился эмоционально фильтровать негатив, который льётся на него через социальные сети.

Он выучил главное правило, которое гласит, что хейтеров необходимо игнорировать. Чрезмерно вредных интернет-троллей танцор просто блокирует, а другим позволяет в одностороннем порядке изливать свой яд.