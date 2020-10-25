Артист балета столкнулся с неприятной изнанкой социальных сетей.
Николай Цискаридзе, отличающийся консервативными взглядами, долго не хотел осваивать пространство социальных сетей.
Пандемия COVID-19 заставила артиста засветиться в Instagram. Танцору довелось почувствовать, какого это быть публичной личностью, обратная связь с которой предельно упростилась.
Цискаридзе познакомился с теневой стороной интернета, периодически получая нелестные отзывы о своей личности и творчестве. Любители вылить грязь на медийных лиц не обошли стороной и Цискаридзе.
Николай Максимович научился эмоционально фильтровать негатив, который льётся на него через социальные сети.
Он выучил главное правило, которое гласит, что хейтеров необходимо игнорировать. Чрезмерно вредных интернет-троллей танцор просто блокирует, а другим позволяет в одностороннем порядке изливать свой яд.
"Мне всё равно, что вы обо мне думаете, я не думаю о вас вовсе", — поделился своим неизменным принципом Цискаридзе.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.