Сергей Шнуров сделает из экс-солиста группы "Челси" хулигана

Периодически жюри шоу "Голос" подкидывают профессиональных исполнителей.

В очередной раз на слепые прослушивания был приглашён человек, имеющий опыт покорения российской эстрады.

Своё вокальное дарование представил перед судьями выпускник "Фабрики звезд" Роман Архипов. Любители музыки знают его как солиста группы "Челси".

Музыкант давно начал сольную карьеру. Одно время Роман уезжал в США, однако там его жизнь складывалась непросто. Молодой человек даже был вынужден подрабатывать грузчиком. Вернувшийся на родину исполнитель готов покорять музыкальный Олимп.

Члены жюри оценили вокальные данные Архипова. На первых же взятых нотах к Роману повернулся лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Сюткин признался, что узнал исполнителя, однако укорил его, что тот не захотел немного "поддать".

"Я повернулся, и он понял, что всё случилось. Зачем поддавать-то?" — пошутил Шнуров.

Роман Архипов признался, что рад, что за него возьмётся именно Шнуров.