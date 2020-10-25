Больше не султан в гареме. Моргенштерн оказался однолюбом

Моргенштерн вернулся к своей бывшей возлюбленной.

22-летний рэпер признался, что его больше не привлекают отношения сразу со многими женщинами. Музыкант, в клипах которого его всегда окружают толпы полуголых красоток, заявил, что устал от секса не по любви. Эпатажный рэпер заверил, что пресытился ролью султана в гареме и теперь настроен на отношения с одной девушкой.

Алишер Моргенштерн возобновил отношения с Диларой Зинатуллиной, которая ранее ушла от него из-за измен рэпера. Музыкант оказался однолюбом, потому что умерил свои сексуальные аппетиты для того, чтобы вновь возобновить отношение с девушкой, которая украла его сердечко.

"С одной быть прекрасно, и секс по любви — это так здорово", — заявил Алишер.

О том, что Моргенштерн возобновил отношения с Диларой, ни для кого не секрет. С этой девушкой он часто выходит на публику, а также делает совместные фото в Instagram.