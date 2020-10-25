Глюкозу раскритиковали в Сети за худобу и "бабушкин" купальник

Фото звёзд в купальниках фолловеры разглядывают с особым пристрастием.

Иконы стиля рискуют нарваться на критику, выкладывая полуобнаженные снимки, на которых интернет-эстеты особенно тщательно выискивают недостатки.

На этот раз досталось певице Глюкозе, которая отдыхает сейчас на Мальдивах.

34-летняя Наталья Ионова находится в хорошей физической форме. Исполнительница показала поклонникам свою безупречную фигуру, сфотографировавшись у моря в купальнике.

Интернет-критики, однако, отыскали изъяны и в модельной внешности Глюкозы.

Строгие судьи упрекнули Наталью в том, что похудела она чрезмерно. Фигура лишилась "аппетитности". Глюкоза, которая пела о том, что у неё "самая красивая …опа" теперь может похвастаться только костлявыми бедрами.

Неодобрение подписчиков вызвал также купальник Ионовой, который язвительные тролли тут же назвали "вязаным бабушкиным творением".

Фактура ткани оранжевого купальника Глюкозы действительно чем-то напоминает мелкую вязку.