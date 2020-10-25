56-летней певице взгрустнулось.
Женщина, как кисейная барышня, достала из своих архивов фотографии всех свои суженых.
Глядя на снимки своих возлюбленных, Азиза поразмышляла о жестокости судьбы. Ни с одним из её прошлых бойфрендов певице так и не удалось создать семью.
Исполнительница, которая смогла преодолеть былые обиды, довольно бесстарастно взирала на своих экс-воздыхателей. Женщина даже нашла в себе силы сказать слова благодарности тем, кого она прочила себе в мужья.
Словно гадающая на картах барышня, Азаза разложила перед собой "вальтов".
"Игорь Малахов, Олег Бескровный, Александр Бродолин. Спасибо за Вашу Любовь", — написала Азиза в микроблоге.
В этот список певица не включила своего последнего бойфренда Давида Григоряна, в отношениях с которым точка пока не поставлена. Однако до венца Григорян так Азизу не довёл, свадьба отменилась в самый последний момент.
Свадебное платье певица примеряла только в клипе.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.