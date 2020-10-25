Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Уткин: Нурмагомедов проведёт 30-й бой в честь отца
В Минске не работают 12 станций метро
Звёздные депутаты не хотят лишаться своих мест в Госдуме
Нурмагомедов готов помогать своему тренеру в дальнейшем
Зеленский стал таким же дёрганым, как и Саакашвили
Глава UFC назвал Нурмагомедова величайшим бойцом MMA
Нурмагомедов объяснил, почему решил завершить карьеру
Глава ДНР рассказал, кто будет решать судьбу Донбасса

Азиза пожаловалась на "венец безбрачия"

56-летней певице взгрустнулось.

Азиза пожаловалась на "венец безбрачия"

Женщина, как кисейная барышня, достала из своих архивов фотографии всех свои суженых.

Глядя на снимки своих возлюбленных, Азиза поразмышляла о жестокости судьбы. Ни с одним из её прошлых бойфрендов певице так и не удалось создать семью.

Исполнительница, которая смогла преодолеть былые обиды, довольно бесстарастно взирала на своих экс-воздыхателей. Женщина даже нашла в себе силы сказать слова благодарности тем, кого она прочила себе в мужья.

Словно гадающая на картах барышня, Азаза разложила перед собой "вальтов".

"Игорь Малахов, Олег Бескровный, Александр Бродолин. Спасибо за Вашу Любовь", — написала Азиза в микроблоге.

В этот список певица не включила своего последнего бойфренда Давида Григоряна, в отношениях с которым точка пока не поставлена. Однако до венца Григорян так Азизу не довёл, свадьба отменилась в самый последний момент.

Свадебное платье певица примеряла только в клипе.

Последние материалы
Кличко не может проголосовать на местных выборах
Харитонов: Нурмагомедов может стать главой Дагестана в будущем
Глюкозу раскритиковали в Сети за худобу и "бабушкин" купальник
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Уткин: Нурмагомедов проведёт 30-й бой в честь отца
В Минске не работают 12 станций метро
Новая Зеландия приглашает Австралию присоединиться к соревнованиям по регби в 2021 году
Азиза пожаловалась на "венец безбрачия"
Звёздные депутаты не хотят лишаться своих мест в Госдуме
Нурмагомедов готов помогать своему тренеру в дальнейшем
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор поддержал Нурмагомедова после боя с Гэтжи

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Макгрегор поддержал Нурмагомедова после боя с Гэтжи
Приходько рассказала, как осталась без денег из-за Меладзе
Российский шоу-бизнес
Приходько рассказала, как осталась без денег из-за Меладзе
Единоборства. Новости и обзоры
Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи. Полное видео боя
Российский шоу-бизнес
Прилучный бросил Карпович
Игорь Буккер Чем можно заменить пьяный Октоберфест? Игорь Буккер Василий Амирджанов Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ Василий Амирджанов Любовь Степушова Эстония настроилась на отпор гомототалитаризму Любовь Степушова
Комментарии
"Замыливать" конституционный процесс — ошибка Лукашенко
Карабах — первая вой﻿на активного использования беспилотников
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Кристина Орбакайте вернулась к матери из США "стильной штучкой"
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Закатов: ответственность за революцию лежит и на императорском доме
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Зюганов про Навального: это новый Ельцин, только трезвый
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Гэтжи поддержал Хабиба, когда тот плакал
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ
Рогозин уволил главу дирекции космодрома "Восточный"
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников