Канье Уэст хочет купить Universal

Популярный рэпер Канье Уэст признался, что планирует купить студию Universal Music Group, чтобы вернуть права на свои песни. Об этом он рассказал комику Джо Рогану.

Недавно у музыканта и компании возник конфликт из-за авторских прав. Уэст заявил, что сейчас индустрия слишком опасна для артистов, поскольку они могут очень легко потерять свои композиции.