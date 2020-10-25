Этим летом Настя Ивлеева заболела коронавирусом и в процессе самоизоляции набрала лишние килограммы.
После выздоровления телеведущая решила привести себя в порядок и сделала это очень быстро. Примечательно, что она не использовала различные диеты, а только соблюдала особый режим питания.
"Я не сидела ни на какой жесткой диете. Что мне помогло: я не ела за четыре часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в шесть-семь вечера у меня был рот на замке. Максимум воду пила. Не пила чаи, лимонады, газировки — чистая вода", — пояснила Ивлеева.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.