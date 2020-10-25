Настя Ивлеева рассказала, как избавлялась от лишних килограммов

Этим летом Настя Ивлеева заболела коронавирусом и в процессе самоизоляции набрала лишние килограммы.

После выздоровления телеведущая решила привести себя в порядок и сделала это очень быстро. Примечательно, что она не использовала различные диеты, а только соблюдала особый режим питания.